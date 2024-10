Spezia approva bilancio, Philip Platek confermato presidente

Approvato dall'assemblea dei soci dello Spezia Calcio il bilancio al 30 giugno 2024 presentato al cda lo scorso mese. L'anno della retrocessione in serie B si chiude finanziariamente con una perdita di esercizio di 1.9 milioni di euro e un patrimonio netto positivo per 5.6 milioni di euro. A rendere meno gravoso lo sbilancio le cessioni che hanno permesso di abbattere parzialmente il monte ingaggi ereditato dalla massima serie e soprattutto l'effetto contabile del paracadute retrocessione.

L'assemblea ha inoltre confermato il consiglio di amministrazione in carica per un altro triennio. Vi compaiono il proprietario Robert Platek, Amanda Platek, Caroline Platek, Philip Platek, Andrea Corradino e gli amministratori delegati Andrea Gazzoli e Nicolò Peri. Philip Platek sarà ancora presidente del club. I componenti del collegio sindacale sono invece Davide Piccioli nel ruolo di presidente, i sindaci effettivi Marco Barotti e Francesco Mozzoni, i sindaci effettivi Pier Luigi Taponecco e Simone Mannelli.



