Maltempo Liguria, terminata alle 8 l'allerta arancione

Scuole aperte a Genova dopo l'ondata di maltempo che ha interessato ieri la Liguria.

Resteranno chiuse invece in altri comuni del genovesato come Recco e Rapallo. L'allerta, arancione fino alle 8 del mattino, diventerà gialla fino al pomeriggio sul genovesato mentre sui bacini grandi del Levante Ligure, da Portofino alla Toscana, chiuderà alle 14. Scuole chiuse nel savonese. Durante la notte ha piovuto sul genovesato ma le celle temporalesche non sono state particolarmente intense.

Nelle ultime ore, soprattutto nel Ponente ligure, il transito verso Nord-Est della struttura frontale della perturbazione sta generando una fase post-frontale con piogge ancora localmente forti: 43.4mm in un'ora a Pieve di Teco (Imperia), 36.8 mm a Cenesi (Savona). Resta critico lo stato attuale al suolo.

E’ continuato durante tutta la notte il monitoraggio dei corsi d’acqua in Liguria con un’attenzione molto alta. Persistono temporali su tutta la regione con 45 millimetri registrati nella prima mattina sull’imperiese. Precipitazioni tra moderate e intense anche sul savonese, sul Colle di Cadibona e in Val Bormida, oltre che sullo Spezzino che vanno a colpire un territorio già provato dalle piogge di ieri. La Protezione civile della Regione Liguria raccomanda prudenza. Nel territorio di Albissola superiore frana sulla provinciale 4 mentre a Lavagna, nel Levante genovese, si sta risolvendo il black out in atto da ieri sera. Dal punto di vista statistico la località che ha fatto registrare la maggiore precipitazione nelle ultime 24 ore è la stazione Arpal di Sant’Ilario che con i suoi 169 mm di pioggia è stata la località più piovosa della regione in questa ultima allerta. Segue Sestri Levante con 145 mm e Colle del Melogno, Imperia, con 132 mm.



