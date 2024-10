Liguria: Orlando, gestione opaca su Palasport e Ferraris

"Sulla stampa ligure oggi si leggono ricostruzioni, tutte da chiarire, rispetto al metodo Bucci utilizzato per realizzare il Waterfront e, pare, per vendere lo stadio Luigi Ferraris. È vero che il Comune di Genova, quindi la Giunta Bucci, si sarebbe impegnata ad affittare per 16 anni da CDS immobili al Waterfront? La stessa CDS a cui il Comune ha versato 27 milioni di euro pubblici per l'arena sportiva del palasport - troppo bassa per le partite ufficiali dell'Italvolley, come si legge sempre oggi sui quotidiani - dopo che la stessa società l'aveva precedentemente acquistato dal Comune pagandolo 14 milioni di euro e trasformandolo in un maxi-centro commerciale di cui CDS ha mantenuto la proprietà, e i futuri profitti". Lo denuncia sui social e con una nota il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

E' la stessa "CDS protagonista del Waterfront, progetto di riqualificazione delle aree della Fiera di Genova che non avrebbe dovuto comportare alcun esborso di denaro pubblico, e che invece ha visto il Comune di Genova protagonista di investimenti per quasi 160 milioni di euro pubblici, per un'area ad oggi destinata alla sola edilizia residenziale di lusso" dice ancora Orlando.

"Sarà questo il destino anche dello Stadio, a discapito delle società calcistiche Genoa e Sampdoria che hanno presentato rispettive offerte di acquisto - spiega Orlando - ma che si trovano a competere con l'offerta di CDS "sollecitata" dalla Giunta Bucci? Lo ha comunicato il vicesindaco in televisione, senza alcuna discussione in Consiglio Comunale, senza alcun confronto con la città e con le due squadre cittadine, riproponendo il modo di agire ormai consolidato da parte di Bucci. Qual è l'obiettivo del Comune di Genova? Realizzare un nuovo centro commerciale nello stadio? Escludere Genoa e Sampdoria dalla gestione dell'impianto? Non torna nulla in questa gestione opaca dei beni pubblici che la Giunta Bucci continua a portare avanti e da cui la città di Genova non trae alcun vantaggio o ricaduta positiva. Ai cittadini restano solo le fregature di operazioni costose e realizzate male. Non basta fare, bisogna fare per bene".



