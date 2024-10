Liguria: Manfredi (Fipav), Palasport Genova basso. E' polemica

E' polemica a Genova sul nuovo Palasport alla Foce che secondo il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi non potrà ospitare gare internazionali ufficiali di Pallavolo, ma solo amichevoli, perchè il tetto è più basso rispetto ai limiti previsti dai regolamenti. Manfredi ha segnalato il problema in una intervista a Il Secolo XIX. A Genova, ha detto, la Nazionale potrà giocare "solo per un'amichevole. Le competizioni internazionali richiedono 12 metri di altezza, il Palasport è di circa 30 cm più basso e non sono ammesse deroghe. Un vero peccato, la capienza da 5.000 posti sarebbe perfetta".

Il candidato del centrosinistra alle regionali di fine ottobre Andrea Orlando ha evidenziato il problema. In una nota ha citato la società Cds che intende partecipare alla gara per la ristrutturazione dello stadio Ferraris: "è la stessa Cds a cui il Comune ha versato 27 milioni di euro pubblici per l'arena sportiva del palasport troppo bassa per le partite ufficiali dell'Italvolley" ha scritto Orlando.

Il Comune di Genova dice invece che non ci sono problemi e il Palasport potrà ospitare gare internazionali. "Le misure dell'altezza dell'impianto rientrano ampiamente negli standard internazionali, così come anche il punto più basso della copertura, costituito dall'iconico oculum tutelato dalla Soprintendenza - dice in una nota l'assessore Alessandra Bianchi -. Nel dettaglio, l'americana dei videoproiettori, posizionata a quota 11,7 metri, è movimentabile e in caso di eventi internazionali viene posizionata a 12 metri. Tutti questi dettagli tecnici e altri sistemi innovativi del nuovo palasport, saranno oggetto di approfondimento con il presidente Manfredi quando visiterà con noi l'impianto".



