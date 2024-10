Un incendio è divampato poco prima delle 13 in un negozio in via Fereggiano, nel quartiere di Marassi. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze. I pompieri hanno domato le fiamme e aiutato gli abitanti dell'edificio a uscire. Ci sarebbero sei persone intossicate in modo lieve, tra cui due agenti della polizia municipale intervenuta per chiudere la strada, prese in carico dal 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA