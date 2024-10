Piciocchi, sul Ferraris Orlando e sinistra contro Genova

"Orlando e la sinistra del non fare, in evidente stato confusionale come tutta la sua coalizione, le prova tutte per confondere le acque e tifa contro lo sviluppo di Genova e della Liguria. Com'è stato detto in una nota ufficiale dell' amministrazione comunale ieri - quindi in massima trasparenza - sono pervenute due offerte di riqualificazione dello stadio e questa mattina una terza che verrà formalizzata nei prossimi giorni, un dato che dimostra l'interesse per l'impianto e soprattutto la capacità dell'amministrazione di attrarre investimenti senza precedenti".

Lo afferma in una nota il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi parlando dello stadio Luigi Ferraris.

"Il prossimo passaggio, come già detto ma evidentemente occorre ribadirlo, sarà una gara ad evidenza pubblica, con i dovuti passaggi in Consiglio comunale: quindi tutto, come sempre, alla luce del sole - dice Piciocchi -. Orlando, ex ministro che da anni frequenta i palazzi del potere, o non capisce o fa finta di non capire: lo Stadio Ferraris è e resta la casa di entrambe le squadre cittadine, su questo il sottoscritto è stato chiarissimo. L'obiettivo è avere uno stadio sempre più moderno e in linea con i più elevati standard innovativi che potranno portare a Genova gli Europei nel 2032.

Demonizzare gli investimenti dei privati, con la regia pubblica, è tipico di una certa sinistra evidentemente affezionata alla decrescita infelice, quella stessa sinistra che ha lasciato il Palasport come rudere pericolante, pieno di problemi strutturali, gravato da debiti e ipoteche, ormai sul punto di finire all'asta. Spiace per Orlando e compagni ma non ci saranno centri commerciali, come quelli fioriti nello spezzino durante le sue giunte di sinistra, ma degli spazi per lo sport moderni con servizi e accoglienza come in ogni città internazionale che si rispetti. Consiglierei inoltre al candidato Orlando di farsi raccontare lo stato pietoso nel quale la sinistra ha lasciato gli impianti sportivi in questa città, completamente fatiscenti, non a norma e inaccessibili. Restiamo in attesa di conoscere quali sono le propose alternative per la riqualificazione del Ferraris del candidato Orlando".



