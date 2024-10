Piante marijuana a casa, denunciato 'coltivatore' stupefacente

I Finanzieri del comando provinciale di Savona hanno controllato un'auto con a bordo due coniugi trovati in possesso di dosi di hashish. L'uomo, 54 anni, è risultato gravato di precedenti penali specifici perché già in passato ritenuto responsabile del reato di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Da qui, la perquisizione domiciliare presso l'abitazione di residenza dove sono state trovate e sequestrate due serre complete di lampade a led, oltreché ventilatori e aeratori installati in modo da creare un efficace sistema di circolazione dell'aria. Al momento dell'intervento i due box contenevano vasi con piante di cannabis, alcune delle quali alte più di un metro, una vera e propria attività di coltivazione domestica di marijuana dotata di attrezzature e strutturata in modo da poter far fronte all'intero ciclo di produzione, dalla fase di coltivazione alla fase di essicazione. Nell'appartamento i militari hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione, vasi con piantine di cannabis germogliate, grinder per tritare le infiorescenze e semi di cannabis. L'uomo è stato denunciato alla Procura per coltivazione e detenzione illegale di marijuana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA