Nasce Il Camaleonte, iniziativa Fondazione Chiossone

Aprirà i battenti lunedì 21 ottobre a Genova, nella sede di Villa Chiossone in Corso Italia 10, "Il Camaleonte": un nuovo Centro di aggregazione per minori promosso dalla Fondazione David Chiossone. Il Centro si rivolge a bambini e ragazzi e alle loro famiglie, con un'attenzione particolare alle situazioni di fragilità, offrendo un ambiente sicuro e stimolante per lo sviluppo educativo, sociale e personale.

Il Camaleonte proporrà attività per tutte le età e tutta la famiglia: da laboratori ludici e creativi per i più piccini a gruppi di supporto e formazione per genitori, passando per il doposcuola educativo ed esperienze di autonomia per i più grandi, fino al sostegno scolastico per ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento con tutor DSA specializzati.

"Con Il Camaleonte vogliamo rispondere ai bisogni educativi e sociali dei più giovani, in un ambiente sereno dove possano crescere e imparare", afferma Simone Torretta, direttore della Fondazione Chiossone. "In virtù della nostra esperienza nel lavoro quotidiano con bambini e ragazzi, Il Camaleonte mostra un'attenzione e una sensibilità particolare ai giovani con fragilità, ma è aperto a tutti, senza distinzione, per favorire la piena inclusione".

Sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 13, alcune delle attività saranno presentate in anteprima durante l'evento gratuito "La Villa a Colori" in Villa Chiossone.

