Muore il giorno dopo la moglie, addio al maestro d'ascia Bordero

E' morto ieri sera all'età di 95 anni, il giorno dopo la morte della moglie, Mosè Bordero, maestro d'ascia assurto alle cronache anche cinematografiche per la sfida iniziata quindici anni fa di costruire un nuovo leudo, una storica imbarcazione ligure simile ad un gozzo. Era marittimo, costruttore edile e soprattutto amante del disegno nautico e dell' arte marinara "dalla chiglia alla coperta" come amava ripetere. Il leudo fu impostato a Casarza Ligure e centinaia di studenti, ingegneri, disegnatori, turisti hanno seguito i passi avanti portati avanti da Mosè prima nella falegnameria di Masso in comune di Castiglione Chiavarese e poi in un parcheggio di auto a Casarza Ligure. I funerali di Mosè Bordero si svolgeranno domani pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra insieme all'adorata moglie Lidia Biscio di 85 anni morta martedì pomeriggio.



