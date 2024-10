Maltempo, scattato l'allarme per la piena del fiume Entella

Il Comune di Chiavari nel levante di Genova ha dichiarato la fase di allarme per la piena del fiume Entella invitando i cittadini ad "abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio". A seguito dell'ondata di maltempo che sta colpendo il centro-levante della Liguria Autostrade per l'Italia comunica la chiusura del casello di Chiavari lungo l'A12 in entrata verso entrambe le direzioni e in uscita da entrambe le provenienze a causa di allagamenti presenti sulla viabilità ordinaria. A Chiavari è inoltre partita anche la fase di allarme per la piena del torrente Rupinaro. Il Comune di Lavagna sull'altra sponda dell'Entella segnala allagamenti in via Previati e altre zone cittadine.



