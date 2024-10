Maltempo: riaprono scuole a Genova 'ma seguire aggiornamenti'

Domani, venerdì 18 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte a Genova. "La decisione del Comune di Genova è stata presa alla luce del declassamento dell'allerta previsto per domani, che dalle 8 passerà da arancione a gialla con un rischio presumibilmente inferiore a quello odierno. Visto il perdurare dell'allerta arancione per tutta la nottata, comunque, si invita la cittadinanza a consultare gli aggiornamenti pubblicati sui canali istituzionali (Telegram, sito e social) per eventuali nuove disposizioni" si legge in una nota



