È stato riaperto il casello dell'autostrada A12 Genova-Sestri Levante a Recco precedentemente chiuso in entrata e in uscita da entrambe le provenienze per allagamenti presenti sulla viabilità ordinaria nei pressi del torrente Recco. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La chiusura del casello è durata circa mezz'ora. Sono ancora segnalate sulla A12 tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni code a causa delle intense piogge e allagamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA