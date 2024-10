Maltempo Liguria, scattato allerta arancione

Scatterà alle 9 l'allerta arancione sul territorio ligure (tranne l'estremo ponente) già saturo per le piogge cadute ieri. A Genova, La Spezia e Savona chiuse le scuole e i poli universitari.

Nel genovese durante la notte è franato un muro di contenimento nel quartiere di San Fruttuoso. Non sono coinvolte persone. Frane e smottamenti si registrano nel Savonese. Ieri tre famiglie sono state sfollate a scopo precauzionale dalle loro abitazioni per il cedimento di un muro a secco nella zona della via Aurelia, a Finale Ligure (Savona). Chiusa l'Aurelia per una frana tra Albissola Marina e Celle Ligure, sempre nel savonese. Secondo i dati di protezione civile sono caduti 200 mm di pioggia in 18 ore.

"Oggi ci aspettiamo un passaggio significativo, attendiamo la previsione delle 12-12,30 perché credo che sarà un week end particolarmente piovoso - ha detto l'assessore alla protezione civile Giampedrone - Ci vorrà molta attenzione. Per quanto riguarda l'elevazione del grado di allerta per rischio idrogeologico (da arancione a rossa, ndr) dipende da quanto pioverà oggi, perché a seconda di quanto pioverà oggi la risposta idrogeologica si farà sentire domani. Dipende dal passaggio frontale della perturbazione".



