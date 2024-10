Maltempo, chiuso casello A12 a Recco per allagamenti

A causa delle forti piogge nel centro-levante della Liguria lungo l'autostrada A12 Genova-Sestri Levante si è resa necessaria la chiusura temporanea del casello di Recco in entrata e in uscita da entrambe le provenienze per allagamenti presenti sulla viabilità ordinaria. Lo comunica Autostrade per l'Italia segnalando sulla A12 tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni code a causa delle intense piogge che stanno interessando l'area ligure. Inoltre rallentamenti alla circolazione, dovuti alle condizioni meteo, nel tratto della A12 compreso tra Genova Est e Rapallo in entrambe le direzioni.



