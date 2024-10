Maltempo, bimbi trasferiti da scuola a Recco per piena torrente

La piena del torrente Recco nell'omonimo Comune del levante di Genova ha costretto il personale scolastico a trasferire i bambini della scuola materna di San Rocco in un'altra struttura scolastica più sicura in via Massone. A causa delle forti piogge nella stessa zona la circolazione ferroviaria in Liguria è fortemente rallentata per guasti alla linea tra Genova Quarto e Recco.

Nel levante di Genova a Sori il torrente principale è tracimato così come il torrente San Siro a Santa Margherita Ligure. A Rapallo il Boate ha superato i livelli di guardia, l'amministrazione comunale ha innalzato il ponte mobile e aperto le paratie alla foce per favorire il deflusso delle acque. A Chiavari l'Entella ha esondato sul lato di Lavagna nella pista ciclabile e pedonale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA