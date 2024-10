Lavoro: Cgil, -3,5% nuovi assunti in Liguria primo semestre 2024

"I nuovi contratti di lavoro stipulati in Liguria nel primo semestre del 2024 sono calati di 4.246 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente passando da 122.472 a 118.226, tra i nuovi assunti l'88,3% sono precari, mentre solo l'11,7% viene assunto a tempo indeterminato". Il calo dei nuovi assunti in Liguria nel primo semestre 2024 è stato del 3,5%. Sono i dati diffusi dal segretario generale della Cgil Liguria Maurizio Calà a Genova durante l'incontro 'Le sfide del lavoro' concluso dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

"Rispetto alla qualità del lavoro i dati sul precariato indicano come ormai in Liguria le assunzioni avvengano quasi esclusivamente con forme di contratti precari - dichiara Calà -.

Il fenomeno, insieme al nanismo delle imprese liguri, su oltre 133mila aziende attive, il 96% è sotto i 10 dipendenti, ne trascina un secondo altrettanto grave riferito al reddito: mediamente un dipendente ligure ha una retribuzione inferiore di 4 mila euro rispetto ad un lavoratore del nord ovest, 26.707 euro contro 30.681".

L'analisi della Cgil segnala che in Liguria sono quasi 267.066 le persone a rischio povertà, pari al 17,7%, un dato sopra alla media del nord ovest al 13,5%. "Dalle ispezioni dell'Ispettorato del lavoro e delle Asl la Liguria conferma un primato negativo visto che registra un tasso di irregolarità molto alto del 75,4% nel 2023, superiore sia alla media del nord ovest al 68,9% sia a quello nazionale al 69,8% ed in aumento rispetto al 71,7% del 2022. - rimarca il sindacato - Nonostante questa condizione nel 2023 il numero delle ispezioni sul lavoro e la legislazione sociale sono state una inezia: l'1,1% del totale pari a 1.529 controlli su 133.391 imprese attive, quindi con una probabilità di ispezione prossima allo zero".

Infine la Cgil denuncia una "questione demografica" in Liguria. "Si è fatto finta di non sapere che la Liguria ha dei primati complessi - commenta Calà -. Già oggi per esempio abbiamo il 29% di popolazione over 65, dato che il resto del Paese non raggiungerà nemmeno nel 2031, quando gli over 65 si stimano essere il 27,7% della popolazione. La popolazione ligure già oggi ha una età media di 49,5 anni, mentre quella del nord ovest arriverà a 47 solo nel 2043: siamo vent'anni avanti ma in peggio".



