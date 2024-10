Confermati tre arresti per la rissa a Sestri Levante

Confermato l'arresto per i tre autori principali della rissa esplosa per futili a Sestri Levante nel viale della stazione ferroviaria. Identificati dai carabinieri della compagnia al comando del capitano Giada Conti e piantonati in ospedale a Lavagna fino alle dismissioni, sono stati ascoltati dal giudice che ne ha disposto la conferma degli arresti domiciliari per i due sestesi di 25 e 18 anni e per il 18 del Bangladesh. I tre feriti, dopo aver danneggiato un bar di via Roma insieme ad altre persone ancora da identificare, si sono affrontati con bottiglie di vetro lasciando sotto il porticato una scia di sangue.



