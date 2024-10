Calcio: D'Angelo, servirà un grande Spezia per vincere a Salerno

"Hristov sta bene, ha fatto 11-12 giorni con noi e sicuramente sarà della partita. Chi è rientrato dalla nazionale sta bene. Aurelio e Kouda sono un po' indietro di condizione. Adesso avremo tante partite, ci sarà minutaggio per tutti i calciatori". Lo ha detto Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, presentando la partita di sabato prossimo contro la Salernitana. "Cercheremo di cambiare in base allo stato di forma e alle caratteristiche degli avversar. I ragazzi lo sanno, chi entra e fa bene ha la possibilità di partire dall'inizio la partita successiva". I campani sono in forma dopo la vittoria sul Palermo e sono già stati avversari degli aquilotti in Coppa Italia. La Salernitana la spuntò ai rigori. "Giocammo una buonissima partita, ma sarà una gara diversa quella di sabato - dice D'Angelo - perché sono cambiati molto da quel giorno. Rimangono una squadra forte, con notevoli capacità tecniche. Dovremo fare una grandissima gara se vogliamo provare a vincere".

Nei granata c'è Daniele Verde, fresco ex. "Un ragazzo stupendo dal punto di vista umano, un giocatore fortissimo da quello calcistico. Ha fatto tanto per questa squadra, sia in termini calcistici che di spogliatoio. Gli auguro il meglio, tranne che per le due partite che giocherà con noi", scherza D'Angelo che si attende il pubblico delle grandi occasioni all'Arechi.

"L'essenza di questo sport, per chi gioca e per chi allena, è dimostrare di essere capace anche davanti a tante persone".





