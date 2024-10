Vicino di casa sente anziana urlare e sventa truffa a Genova

Ha sentito piangere e urlare la sua anziana vicina di casa e pensando a un incidente domestico si è precipitato nell'appartamento. La donna, 84 anni, stava invece per cascare nella truffa del finto incidente. Il vicino ha chiamato i carabinieri e insieme sono riusciti a cogliere sul fatto un uomo di 26 anni di Napoli. I militari lo hanno denunciato.

L'anziana, secondo quanto ricostruito, ha ricevuto una telefonata da un finto agente che le ha comunicato che il figlio era stato arrestato per un incidente. Per liberarlo era necessario pagare una cauzione. La vittima ha iniziato a preparare tutto quello che aveva (550 euro in contanti e gioielli per un valore di 6.500 euro). Quando il giovane si è presentato alla porta, la donna non ha aperto ma in strada c'erano i carabinieri in borghese che lo hanno fermato e denunciato.



