Spinelli srl, terminal operativo e chiediamo revoca sentenza

"A seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la Concessione demaniale del Terminal GPT, nel porto di Genova, la società Spinelli s.r.l comunica che proporrà giudizio di revocazione della Sentenza presso il Consiglio di Stato in quanto la stessa contiene errori di fatto, nonché ricorso in Cassazione per violazione dell'art.111 della Costituzione in ordine al requisito minimo di motivazione". Lo scrive la società in una nota.

"La società ha richiesto al Ministero un immediato intervento al fine di garantire la difesa dei posti di lavoro e la continuità operativa, del Terminal, a garanzia dei traffici. La piena operatività del Terminal è stata altresì comunicata a tutte le compagnie di navigazione interessate".



