Rugby: Fischetti, con la Georgia il test match più interessante

Tre settimane al via dei test match autunnali per l'Italia del Rugby chiamata alle sfide con l'Argentina, il 9 novembre ad Udine, la Georgia il 17 a Genova e la Nuova Zelanda il 23 a Torino. Proprio la gara di mezzo, quella del Ferraris, è una delle più attese, rivincita della sconfitta di due anni fa a Batumi. A presentarla tra gli squali dell'Acquario di Genova, compreso uno squalo zebra proprio come la squadra dove gioca, il pilone Danilo Fischetti, 44 caps con l'Italia e capitano delle Zebre Parma.

"La tensione sicuramente sarà alta perché è 'la partita'- ha ammesso Fischetti-. Delle tre ovviamente è quella che che noi sentiamo un po' più importante perché veniamo da una sconfitta contro di loro due anni fa. Abbiamo voglia di riscatto e di farci valere. E di vincere soprattutto per quanto c'è stato in passato. Non parlo solo della partita persa ma anche delle voci che circolavano riguardo alla possibilità che potessero prendere il nostro posto al 6 Nazioni perché quel momento era difficile per noi. Adesso è arrivato il momento del riscatto, di far vedere quanto valiamo e avere il sostegno del pubblico a Genova per noi è fondamentale. Giochiamo per noi ma soprattutto per il pubblico che ci verrà a vedere".

Prima però un altro scontro di altissimo livello contro i Pumas a Udine. "L'Argentina è reduce dal suo miglior Championship e questo è un qualcosa che ci dà da pensare e ovviamente inizieremo a pensare all'Argentina da domenica prossima quando ci ritroveremo al raduno. Troveremo un'Argentina che sarà combattiva e che avrà voglia di vincere. Ma questo vale anche per noi".



