La provincia della Spezia e diversi comuni della Liguria hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani nelle scuole secondarie superiori a seguito dell'allerta meteo arancione idrologica per temporali diramata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). Il decreto spezzino è stato firmato dal presidente della provincia Pierluigi Peracchini, "per ridurre il rischio agli studenti durante l'allerta".



