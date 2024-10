Maltempo, chiusa A10 tra Varazze e Arenzano per allagamenti

L'autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per alcune ore tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per allagamenti dovuti alle forti piogge che stanno interessando l'area ligure. Lo comunica Aspi. Al momento, all'uscita obbligatoria di Varazze sono segnalati sette chilometri di coda e un chilometro verso Ventimiglia. In alternativa, per chi da Ventimiglia è diretto verso Genova si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona, la A21 Torino-Piacenza e poi la A26 Genova-Gravellona Toce. Una coda di 14 chilometri è segnalata da Concessioni del Tirreno in A10 tra Albenga e Feglino in direzione Italia a causa di lavori.



