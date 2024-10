Filt-Fit-Uiltrasporti, subito incontro Spinelli srl e Autorità

In relazione agli sviluppi recenti relativi al Gruppo Spinelli circa la sentenza del Consiglio di Stato sul terminal Multipurpose, Filt - Fit - Uiltrasporti Genova e Liguria esprimono forte preoccupazione. "Sorgono interrogativi importanti sulle conseguenze per il gruppo che si riflettono sull'equilibrio occupazionale e quindi su tutti i lavoratori del Gruppo- spiegano Enrico Poggi, Mauro Scognamillo, Roberto Gulli, segretari general Filt Genova, Fit Liguria e Uiltrasporti Liguria - Chiediamo con urgenza un confronto con la direzione del Gruppo Spinelli e con l'Autorità di Sistema Portuale per discutere gli impatti della sentenza. Esprimiamo anche un forte rammarico per non essere stati convocati oggi.

Siamo venuti a conoscenza tramite gli organi di stampa che si è svolto un incontro presso l'Autorità di Sistema Portuale: ci sono di mezzo i lavoratori e le loro famiglie, quindi riteniamo che sia grave non aver coinvolto le rappresentanze dei lavoratori". Filt - Fit - Uiltrasporti Genova e Liguria auspicano che il futuro del porto e delle sue infrastrutture sia costruito non solo sul profitto, ma anche sulla salvaguardia dell'occupazione e della sicurezza dei lavoratori, valori che devono essere centrali in ogni iniziativa di sviluppo".



