++ Maltempo: a Celle bimbi non escono da scuola,'è allerta' ++

A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l'allerta gialla per temporali lancia un appello "a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine". "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, - dichiara il sindaco - il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata". Il sindaco di Celle ha firmato un'ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di domani.





