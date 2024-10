Scuola, Valditara 'pronto l'accordo per liceo hi-tech a Genova'

"Il Ministero dell'Istruzione ha pronto l'accordo quadro da stipulare con Comune di Genova, Regione Liguria e consorzio per il liceo tecnologico sperimentale della Val Polcevera". Lo annuncia il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a margine di una visita a un istituto scolastico genovese.

"È un accordo molto innovativo, - sottolinea - l'autorizzazione ad avviare i corsi ovviamente presuppone la costruzione della scuola, ma nell'accordo c'è un via libera importante per la città di Genova nel suo complesso e anche per una zona che ha bisogno di insediamenti tecnologici avanzati come la Val Polcevera".

Quando inizieranno i lavori di costruzione del nuovo liceo? "Penso che sicuramente il 2025 potrebbe essere una data realistica per iniziare i lavori di costruzione del liceo tecnologico sperimentale della Val Polcevera, - prevede Valditara - i tempi per l'avvio dei lavori dovrebbero essere relativamente rapidi. Sarà un liceo molto innovativo che si inserirà perfettamente nell'ottica del rafforzamento dell'istruzione e della formazione tecnologica-professionale".





