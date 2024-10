Porto Genova: container, Consiglio di Stato dà torto a Spinelli

Il consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla società che gestisce il terminal Sech e stabilito che il gruppo Spinelli non possa movimentare, di fatto, traffico full container sulle banchine di calata Sanità.

La sentenza, inappellabile e immediatamente esecutiva, obbliga Spinelli ha rispettare le indicazioni del piano operatore portuale del 2001 che imponeva al gruppo di movimentare una quota di contenitori ma in gran parte traffico multipurpose, per cui sono destinati quegli spazi.

Il ricorso della Società Terminal contenitori Porto di Genova era partita con un ricorso al Tar che però era stato perso.

L'appello al consiglio di Stato ha invece dato ragione all'operatore del porto di Sampierdarena.

"L'operatività del tutto prevalente nei traffici full container da parte di un terminalista in ambito multipurpose, peraltro non sottoposto agli oneri di investimento e ai costi operativi tipici dei terminal contenitori - si legge in sentenza -, determina un'evidente distorsione, in danno di questi, dell'assetto concorrenziale come regolato dal piano portuale, tradendo ex post il loro affidamento sulle chiare risultanze del piano stesso. In danno non solo degli interessi privati concorrenti ma altresì degli interessi pubblici sottesi alla pianificazione portuale. Consentendo lo svolgimento prevalente di funzioni solo ammesse e non caratterizzanti -prosegue il Consiglio di Stato -, se da un lato si renderebbero vane la gran parte delle previsioni di piano sulle destinazioni delle singole aree, da un altro lato si toglierebbe credibilità ed attrattività a un porto le cui previsioni di piano possono così essere considerevolmente mutate in sede di rilascio del singolo titolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA