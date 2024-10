Porti: Adsp Spezia, 'dal 2016 traffici Carrara sono triplicati'

"Fino al 2016 il Porto di Marina di Carrara movimentava circa 1,8 milioni di tonnellate di merce principalmente riconducibili ad un unico operatore. A seguito dell'unificazione in un'unica AdSP con quello della Spezia, il porto di Marina di Carrara si è caratterizzato con una diversificazione dei traffici, raggiungendo il record di 5,5 milioni di tonnellate di merce, triplicando (+200%) il dato dei volumi movimentati prima dell'istituzione dell'AdSP". Lo dice in una nota l'Autorità del Mar Ligure Orientale puntualizzando alcune cifre per "confutare alcuni dati che offrono agli utenti dei media una visione di quanto fatto dall'ente per lo scalo di Marina di Carrara che non corrisponde al vero".

Una mozione presentata recentemente dalla Lega al consiglio regionale della Toscana, e approvata all'unanimità, chiede di inserire il porto apuano all'interno del sistema del Tirreno Settentrionale insieme a Livorno e Piombino, muovendo il dibattito sull'efficienza della sinergia con quello della Spezia. "Dal 2016 su Marina di Carrara sono stati investiti 95 milioni di euro, di cui 57 milioni con fondi propri AdSP. Un notevole cambio di passo, considerando che nel triennio 2014-2016 l'Autorità Portuale di Carrara, prima dell'unificazione con La Spezia, aveva effettuato investimenti in conto capitale per un totale di circa 1.965.000 euro (dati di bilancio)", sottolinea l'autorità di Via del Molo citando tra le altre opere l'efficientamento energetico del porto e della sede, la nuova viabilità e nuova passeggiata a mare e i nuovi fabbricati di banchina e l'avvio dei dragaggi.



