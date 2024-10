Ponte sul fiume Magra, varato il primo di tre impalcati

Varato il primo tratto dell'impalcato del ponte sul fiume Magra tra Santo Stefano e Ceparana. Un viadotto di oltre 400 metri che sarà pronto e praticabile a fine luglio 2025 secondo le stime della Provincia della Spezia. "Quest'opera è la più importante tra quelle intraprese - dice il presidente Pierluigi Peracchini -. Servirà per sviluppare ulteriormente quest'area, sia dal punto vista economico, sia dal punto di vista sociale". Il progetto ha un costo di 18 milioni di euro, di cui 15 milioni dai fondi FSC 2014/2020 e 3 milioni anticipati dalla Regione Liguria. "Per ora è un anticipo, poi vedremo se sarà un contributo fondo perduto, quindi un investimento vero e proprio, o se invece torneranno nelle casse regionali per essere utilizzati in altro modo", ha detto l'assessore regionale Giacomo Giampedrone. Gli impalcati sono tre in tutto. L'ultimo dovrebbe essere spinto in posizione nella primavera del 2025. Il ponte andrà poi congiunto alla viabilità ordinaria nel comune di Bolano. "Grazie alla Provincia e alla Regione il progetto di questo ulteriore intervento oggi è nelle mani del concessionario autostradale, speriamo di poterlo concretizzare in tempi brevi", ha auspicato il sindaco Paolo Adorni.



