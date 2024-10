Maltempo: allerta gialla sul centro-ponente Ligure

È stata diramata l'allerta gialla per temporali su centro-ponente ligure dalle 8 alle 18 di domani, mercoledì 16 ottobre. Arpal fa sapere inoltre che sul resto della regione (dal Levante all'entroterra genovese) si prevede bassa probabilità di temporali forti. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta. In caso di eventi intensi, durante l'allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA