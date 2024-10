Liguria: M5s, Bucci ha beneficiato soldi di Toti del 2022?

"Solo noi ci siamo accorti che una parte del sequestro scattato ieri sui conti del Comitato Toti riguarda somme che furono usate per la campagna elettorale di Bucci del 2022? È tutto nero su bianco. A parere degli investigatori, infatti, 10.000 euro "sono - come riporta il Secolo XIX - una specie di forfait dei soldi illeciti ottenuti tramite il pagamento occulto di spot elettorali dall'ex dirigente di Esselunga Francesco Moncada: come contropartita il manager ha ottenuto agevolazioni per l'apertura di nuovi supermarket a Sestri Ponente e a Savona".

Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini, che poi sottolinea: "E allora, ricapitolando: per gli investigatori, parte dei soldi sequestrati sono stati ricevuti da Toti in cambio di agevolazioni per aprire supermercati a Sestri Ponente e Savona. Ma "le agevolazioni" per aprire un nuovo supermercato Esselunga a Sestri Ponente non sono forse gli interventi fatti da Bucci come commissario? Perché qualora fosse così, crediamo che Bucci debba delle spiegazioni alla cittadinanza. Lo farà o starà in silenzio come sui suoi finanziatori?".



