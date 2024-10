Tamponamento tra tir sull'A10, code alla barriera di Ventimiglia

Quattro tir sono rimasti coinvolti in un tamponamento lungo l'autostrada A10 nella galleria Del Monte poco prima della barriera di Ventimiglia in direzione Italia. Lo comunica Concessioni del Tirreno. Al momento non risultano feriti gravi ma solo danni ai mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e il personale di Concessioni del Tirreno. Il traffico autostradale ha subito notevoli disagi e si segnalano code e rallentamenti verso il confine. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e sono in corso le operazioni di bonifica della carreggiata.



