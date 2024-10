Sansa, 'reddito di contadinanza' per chi lavora nell'entroterra

''Reddito di contadinanza'': con questo slogan oggi i consiglieri Ferruccio Sansa e Manuela Casaleggi hanno lanciato da Chiavari una proposta per aiutare giovani e imprese che lavorano nell' entroterra. ''Girando durante la campagna elettorale in 234 comuni - ha detto Sansa candidato con Avs a sostegno di Andrea Orlando - mi sono reso conto che sono stati ben pochi consiglieri regionali ad andare a conoscere i reali problemi di chi vive nella fascia collinare e fino agli appennini. Bisogna aiutare chi lavora per pulire i sentieri, per sfalciare i pascoli, per impedire frane curando i terreni limitrofi alle strade. Ecco la proposta di reddito di contadinanza e visto che i soldi in Regione ci sono vediamo di darli a chi lavora la terra''.

"Se l uomo lavora nei territori allora si sviluppano marchi e promozioni dei prodotti. Senza questo duro lavoro finisce il turismo e la biodiversità. La regione- ha spiegato l'agronoma Manuela Casaleggi- deve abbattere la burocrazia per fare si che i bandi siano chiari con tre passaggi : domanda, verifica ed erogazione del contributo".

"Oggi non è così - conclude Sansa- e se questo esperimento funzionerà si potrà esportare ad altri settori ad esempio della pesca professionale Sempre più in crisi e più in generale nei lavori socialmente utili''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA