Un cercatore di funghi disperso nei boschi di Arenzano (Genova) dalla tarda serata di ieri è stato salvato oggi pomeriggio dal nucleo cinofilo dei vigili del fuoco della Liguria.

L'uomo, scivolato in una scarpata, è stato ritrovato cosciente ma in stato di ipotermia per aver passato la notte nel bosco. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero con manovre alpinistiche per il successivo trasporto in ospedale.





