Da Brilli a Barbareschi in cartellone per il Casinò di Sanremo

Vanessa Gravina e Giulio Corso, Nancy Brilli, Massimo Ghini, Luca Barbareschi, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio: sono tra i protagonisti della stagione teatrale 2024-2025 del Casinò di Sanremo, presentata oggi nella sala privata della casa da gioco. Otto gli spettacoli in calendario. Ad aprire la rassegna, domenica 20 ottobre, è Massimo Venturiello con l'omaggio a Petrolini. Domenica 3 novembre, Silvio Orlando presenta "La vita davanti a sé".

Domenica 17 novembre, chiude il ciclo del 2024 un classico di Agatha Christie "Testimone d'accusa" con Vanessa Gravina e Giulio Corso. La rassegna riparte martedì 4 marzo, con Nancy Brilli che presenta "L'ebreo"; giovedì 13 marzo, Massimo Ghini sarà "Il vedovo", mentre domenica 30 marzo Luca Barbareschi presenta "November". Venerdì 18 aprile, Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpreteranno "Plaza Suite". Mercoledì 14 maggio, Lino Guanciale chiuderà in bellezza con "Napoleone. La morte di Dio".

"E' una stagione dedicata all'originalità, ma anche alla genialità e alla creatività del teatro internazionale - ha detto il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo -. Lo dimostrano i protagonisti. Uno fra tutti Silvio Orlando che si esibirà per la prima volta nel teatro dell'Opera, dove sono passati nomi come Eduardo, Vittorio Gassman e Carlo Dapporto".

Alla presentazione del cartellone c'era anche il consigliere Comunale Silvana Ormea: "Il Casinò conferma la storica tradizione legata al teatro, che affonda le radici nel primo scorcio del secolo scorso. Basti ricordare che negli Anni '30 la direzione artistica fu affidata a Luigi Pirandello". Gli spettacoli avranno inizio alle 21.



