Calcio: Genoa, Pereiro ufficiale e Balotelli "congelato"

Il Genoa ha ufficializzato l'ingaggio dell'uruguaiano Gaston Pereiro, in Italia con le maglie di Cagliari e Ternana, che oggi ha sostenuto già il primo allenamento agli ordini di Gilardino.

Tutto congelato invece per il possibile arrivo di Mario Balotelli. L'attaccante, attualmente svincolato dopo l'avventura in Turchia, è stato proposto al club rossoblù anche in considerazione della lunga serie di infortuni e per la posizione in classifica , ma al momento l'operazione è da considerarsi congelata.

Il club ha valutato la proposta ma non vi è uniformità di pensiero tra tutte le parti in causa anche per non rompere l'equilibrio dello spogliatoio. La gara di sabato contro il Bologna e soprattutto il risultato finale sarà fondamentale per comprendere se il club deciderà o meno di puntare sull'ex attaccante del Manchester City.

Intanto arrivano ancora brutte notizie per Gilardino con il difensore belga De Winter costretto a fermarsi durante l'allenamento con la propria nazionale per un problema fisico.

Il giocatore è atteso in Italia per gli accertamenti del caso ma sicuramente salterà la gara di sabato che vedrà il tecnico dover fare a meno già di Badelj, Vitinha e Malinovskyi e con quattro giocatori in dubbio: Bani, Miretti, Messias ed Ekuban.



