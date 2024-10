Palio Repubbliche marinare, al via le celebrazioni

Il 69° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare è ai nastri di partenza.

Domani gli equipaggi di Genova, Pisa, Amalfi e Venezia si sfideranno sui loro galeoni nelle acque del canale di calma di Pra', a Genova. Appuntamento a partire dalle 16.45, con l'esordio della gara femminile, alla sua prima edizione dopo la sperimentazione della gara ad equipaggi misti. A seguire la premiazione.

Alle 17.20, alla presenza dei sindaci delle quattro Repubbliche e delle autorità, verrà inaugurata la targa "Passeggiata Antiche Repubbliche Marinare" posizionata nel tratto lungo la sponda sud del canale di Calma di Prà. Alle 18 si svolgerà la regata maschile e seguirà la premiazione. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiDue.

Ad anticipare il Palio, oggi, a partire dalle 14.45 la banda suonerà sulle scale di Palazzo Ducale, per far partire alle 15 il Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane da Piazza De Ferrari per concludersi alle 16.30 a Palazzo Ducale.

Ad accogliere il corteo ci saranno i sindaci delle quattro città rappresentanti delle antiche Repubbliche marinare. A partire dalle 17, presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si svolgerà la cerimonia istituzionale e la presentazione degli equipaggi della Regata. La cerimonia prevede anche una parte dedicata alle Celebrazioni Colombiane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA