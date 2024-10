Toti torna in campagna elettorale per lanciare Nicolini

Una festa in discoteca per lanciare la candidatura di Jessica Nicolini, ex portavoce di Giovanni Toti e oggi candidata per il centrodestra. Ieri sera, Con Nicolini il candidato alla presidenza della Liguria Marco Bucci e lo stesso Giovanni Toti che così si è ripreso un ruolo anche se soltanto di sostenitore di Bucci nella campagna elettorale.

Riportano la notizia Secolo XIX e la cronaca locale di Repubblica.

Tra gli intervenuti l'assessore alla sanità Angelo Gratarola, Ilaria Cavo e Maria Stella Gelmini, fuoriuscita da Azione e diretta a Noi Moderati. "Credo la vicenda giudiziaria avrà pochissimo peso, anche perché quella che ci si aspettava come una bufera è diventata una pioggerellina fine - ha detto Toti - I liguri hanno un giudizio molto chiaro di questi ultimi nove anni, e lo vedrete nelle urne. Con Marco (Bucci, ndr) ci sentiamo, ci parliamo, faccio quello che posso fare, ma non è una campagna elettorale che faccio in prima persona".



