'Siamo in cattive acque', a Livorno torna il premio Ciampi

Torna il 20 e 21 novembre, al Teatro Goldoni di Livorno, il premio Ciampi, XXVII edizione della manifestazione intitolata al cantautore e poeta livornese Piero Ciampi che quest'anno avrebbe compiuto novant'anni. 'Siamo in cattive acque' il titolo di quest'anno, "tanto forte quanto necessario - spiegano gli organizzatori -, visto che nel mondo odierno le cattive acque che ci circondano sono sempre più estese".

'Siamo in cattive acque' è anche il titolo del disco di inediti di Piero Ciampi che sarà presentato la sera del 21 novembre: prende spunto da un manoscritto del cantautore e poeta livornese, recuperato da Enrico De Angelis che ha curato tutto il lavoro e portato alla pubblicazione dell'album che uscirà proprio il 21 novembre da Squilibri editore.

Il premio avrà un'anteprima il 16 novembre in Viadelcampo29rosso a Genova dedicata a Gian Franco Reverberi.

La serata del 21 novembre a Livorno, condotta da Paolo Pasi, vedrà anche il ritorno al premio Ciampi di Nada. A seguire, la consegna dei premi speciali e le esibizioni di Teho Teardo e Blixa Bargeld, di Micah P. Hinson e Daniela Pes. Ai Massimo Volume andrà il premio alla carriera. Sullo stesso palco, anche Nathalia Sales insieme a Pino Pavone, e un omaggio a Gian Franco Reverberi, scomparso l'8 gennaio di quest'anno, "una delle figure determinanti nella nascita della canzone d'autore italiana e 'padre spirituale'", del premio Ciampi. Riguardo al concorso nazionale e al premio per la miglior interpretazione di un brano ciampiano, il primo è stato vinto da Nicole Coceancig mentre per la cover il premio va a Marco Rovelli e alla sua versione di 'Fino all'ultimo minuto', realizzata insieme a Paolo Monti. Il 20 novembre invece alle 18 verrà inaugurata la mostra Calligrafie D'autore: Omaggio A Piero Ciampi, mentre alla coppia Antonio Rezza e Flavia Mastrella, in scena la sera con l'opera teatrale 'Io', andrà il premio L'Altrarte. Ancora il 21, dalle 15.30 verranno consegnati il premio Piero Ciampi a fumetti a Fumettibrutti, quello Valigie Rosse a Vincenzo Frungillo e Ellen Deckwitz e si terrà un convegno. La XXVII edizione del premio è dedicata a Franco Carratori, Ernesto De Pascale e Michele Manzotti.



