Pusher picchiato, chiesta archiviazione per agenti municipale

La procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per sette agenti della polizia locale che erano stati indagati per falso ideologico e false dichiarazioni all'autorità giudiziaria dopo aver rotto il ginocchio a uno spacciatore durante l'arresto. Il pm, dopo avere interrogato gli agenti e aver visto i filmati dell'operazione, ha ritenuto di chiudere il caso. Sarà ora il giudice ha stabilire se accogliere o meno la richiesta.

Per il pubblico ministero Luca Monteverde è emerso che non ci fu una resistenza da parte del pusher anche se l'arresto "fu eseguito con modalità violente e cioè non collaborative".

L'episodio si era verificato a gennaio in un vicolo del centro storico, dove il 30enne di origini straniere era stato sorpreso a vendere dosi di crack dagli agenti del Gruppo operativo contrasto stupefacenti.

In base al verbale redatto dalla polizia locale, l'uomo avrebbe aggredito gli agenti durante le fasi più concitate dell'intervento sgomitando dopo che in precedenza aveva nascosto le dosi in bocca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA