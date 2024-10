Liguria: Salvini, se centrodestra non vince si ferma tutto

"Se il centrodestra non vince in Liguria c'è il rischio che si fermi tutto, in democrazia è giusto così, però nella coalizione della sinistra c'è chi i cantieri che noi stiamo aprendo e portando avanti li vorrebbe fermare, penso ad esempio alla Gronda autostradale di Genova che sarà fondamentale per la Liguria e qualcuno vorrebbe ripensarci". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un convegno a Genova.

Come pensa di risolvere il Mit i problemi sulle modalità di finanziamento della Gronda? "Sono i privati che hanno da contratto per la concessione, Autostrade per l'Italia, questa infrastruttura come altre, penso al passante di Bologna, -replica Salvini - stiamo ragionando con i privati, i denari sono i loro, il contratto c'è, quindi non ho dubbio alcuno che la Gronda si farà. Le risorse ce le mette Autostrade per l'Italia, come previsto da sempre, stiamo lavorando con i tecnici e gli amministratori di Aspi per il piano economico complessivo, non solo per la Liguria, però tutti gli investimenti di Aspi ha garantito di fare sono sicuro che li farà".



