Liguria: Conte, M5S a favore delle infrastrutture necessarie

"Noi siamo a favore di tutte le infrastrutture assolutamente necessarie e utili per questa comunità ligure a partire da Genova, dallo scolmatore, che abbiamo assolutamente favorito anche con finanziamenti". Così il leader del movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine del sopralluogo sullo scolmatore del torrente Bisagno a Genova.

"Orlando, un attimo dopo l'insediamento in Regione, si dedicherà a far realizzare un'opera che in 5 anni è avanzata solo del 10% - denuncia Conte i ritardi nella realizzazione dello scolmatore del Bisagno -. Ovviamente ci sono problemi anche tecnici, si aspetta un macchinario che mi dicono che deve venire da fuori, ma si lavorerà per questo con finanziamenti già predisposti e tutto quello che sarà necessario per realizzare quest'opera ed evitare che qui si viva nell'angoscia della prossima alluvione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA