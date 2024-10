Diga Genova, Rixi "completata fra fine 2026 e inizio 2027"

"La diga di Genova potrà essere completata per intero a fine 2026 o inizio 2027, anziché nel 2030, come inizialmente previsto. Due anni prima di quanto previsto con il vecchio progetto". Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi lo ha annunciato in video collegamento al forum "Un mare di Svizzera" in corso a Lugano. Fase A e fase B, della nuova diga di Genova, che permetterà di accogliere le navi portacontainer di ultima generazione in sicurezza, inizialmente divise, sono ormai accorpate in un unico intervento anticipando appunto la conclusione dei lavori. "A breve ci sarà il bando del secondo lotto che andrà in parallelo con quello attuale" aggiunge Rixi.

Nella prima sessione del forum è emerso che l'Italia e in particolare i porti dell'alto Tirreno tornano ad attirare l'attenzione soprattutto degli operatori svizzeri che seguono con crescente preoccupazione la crisi del sistema logistico, e anche produttivo, tedesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA