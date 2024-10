A Bennato, Bersani, Locasciulli e Parodi il 'Tenco 2024'

Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi sono i vincitori del Premio Tenco 2024, la rassegna della canzone d'autore giunta alla sua cinquantesima edizione, quest'anno in programma dal 17 al 19 ottobre al teatro Ariston di Sanremo. "Una rassegna che è sintesi di musica e cultura - ha detto stamani il sindaco della città dei Fiori, Alessandro Mager, alla presentazione dell'evento - che rappresenta una delle vocazioni principali della nostra città e che trova pieno sostegno dell'amministrazione". Anche quest'anno la rosa di artisti è ben nutrita. A partire dalle Targhe Tenco assegnate a Paolo Benvegnù (Miglior album in assoluto con "E' inutile parlare d'amore"), Diodato (Migliore canzone singola con "La mia terra"), Simona Molinari (Migliore album di interprete con "Hasta sempre Mercedes"); Seta (Migliore album in dialetto con "Assamanù"); Elisa Ridolfi (Migliore album opera prima con "Curami l'anima") e Alberto Zeppieri (Produttore artistico del migliore album a progetto "Sarò Franco - canzoni inedite di Califano"). A questi si aggiungono il premio all'operatore culturale a Caterina Caselli, il premio Yorum a Toomaj Salehi, il rapper dissidente iraniano arrestato nell'ottobre 2022 per aver espresso il suo sostegno alle proteste in Iran e ancora oggi in carcere. Tra i molti ospiti delle tre serate Simone Cristicchi & Amara, Filippo Graziano e Michele Staino.

"Sono cinquant'anni dalla prima rassegna, in cui ci siamo evoluti, siamo cresciuti ed esportiamo il Tenco in giro per l'Italia e non solo - ha detto Graziella Corrent del Club Tenco -.Siamo stati a New York, in Brasile e adesso abbiamo un contatto con Boston, per tenere delle conferenze sulla rassegna della canzone d'autore". E se da una parte l'assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni, propone di dedicare una piazza a Amilcare Rambaldi dalla cui intuizione nacque la rassegna, dall'altra il governatore facente funzioni Alessandro Piana sottolinea il successo conquistato dalla manifestazione in questi cinquant'anni di vita. "Regione Liguria - ha detto - sostiene il Club Tenco anche perché esempio virtuoso di marketing territoriale in una città che è capitale della musica". Tra le tante manifestazioni collaterali il primo Incontro nazionale delle rassegne e dei premi italiani di canzone d'autore e di qualità giovedì 17, ore 15.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA