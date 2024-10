Un kg di cocaina sul furgone tra il lavoro e i domiciliari

Trasportava un chilo di cocaina nel proprio furgone durante l'attività di lavoro che i giudici avevano autorizzato nonostante fosse agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Sarzana hanno arrestato e portato in carcere alla Spezia un 35enne di origine albanese in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. L'uomo è stato controllato durante il tragitto tra il proprio domicilio, ai quali era ristretto per un precedente crimine, e il luogo di lavoro. Gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto sul mezzo il panetto di sostanza stupefacente e duemila euro in contanti, entrambi sequestrati. La droga, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto fruttare fino a centomila euro se venduta al dettaglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA