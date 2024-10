Treni sospesi per salvare due migranti nel ponte ferroviario

La linea ferroviaria, sia da parte italiana che francese, è stata interrotta stamani per consentire le operazioni di soccorso di due migranti rimasti bloccati nelle fornici del ponte ferroviario di Ventimiglia, dove si erano rifugiati probabilmente per trascorrere la notte all'insegna del maltempo. A soccorrerli sono stati i vigili del fuoco del gruppo Speleo alpino e fluviale (Saf). I due stranieri non riuscivano, infatti, a raggiungere la strada, in quanto il livello del sottostante fiume Roya si era alzato per la piena, dovuta anche all'apertura delle dighe in territorio transalpino.

Per procedere in sicurezza, oltre a tagliare alcuni rami, è stato necessario disalimentare la stazione di Ventimiglia, a partire dalle 10.35. Da parte italiana sono stati coinvolti treni in partenza e in arrivo, sulle linee Savona-Ventimiglia e Cuneo-Ventimiglia. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono consistiti in rallentamenti, limitazioni e cancellazioni di alcuni convogli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA