Pd, scolmatore del Bisagno è fallimento del modello Genova

"La vicenda dello Scolmatore del Bisagno è un vero e proprio modello del fallimento del centrodestra nella gestione delle opere pubbliche, anche quando sono interamente finanziate e rifinanziate più volte. I denari per l'infrastruttura simbolo della lotta al dissesto idrogeologico ce li ha messi il governo del PD con Dpcmdel 15 settembre 2015. La galleria dello scolmatore doveva essere realizzata dal Commissario Toti, recentemente sostituito dall'assessore Giampedrone". Lo denuncia in una nota Simone D'Angelo, Segretario Metropolitano PD Genova.

"L'appalto è del maggio 2020, 204 milioni di lavori che avrebbero dovuto finire quest'anno, 2024. In cantiere iniziano subito i problemi: stipendi non pagati ai lavoratori, e due interdittive antimafia alle imprese poi revocate dai tribunali amministrativi. I lavori non sono mai sostanzialmente iniziati perché non è mai arrivata la talpa meccanica, ordinata in Cina.

Doveva arrivare a luglio 2023, poi a gennaio 2024, poi ad aprile 2024. A maggio Giampedrone rassicura che sarebbe arrivata a luglio. Oggi dice che arriverà a dicembre. A monte sembrano esserci problemi nel pagamento della talpa. Tanto che ad ottobre 2023 il Commissario Toti ha concesso all'impresa una maxi-variante da 27 milioni. Soldi freschi che dovevano servire a superare lo stallo. Ma la talpa non è arrivata. I lavori sono in ritardo di quattro anni, senza che nessuno né Toti, né Giampedrone, né Bucci sentano il dovere di spiegare ai genovesi il perché".



