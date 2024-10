Maltempo, chiusa e poi riaperta la statale 586 a Genova

A causa della caduta di rami sulla carreggiata è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta in entrambe le direzioni la strada statale 586 della Val d'Aveto nell'entroterra della Città metropolitana di Genova in località Borzonasca. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire il traffico e riaprire il tratto.

Durante la notte i vigili del fuoco hanno terminato la rimozione di un grosso abete caduto sulla statale 586 in località La Squazza nel Comune di Borzonasca. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare la strada dal tronco e poter riaprire la circolazione.



