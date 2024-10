'Impression, Morisot', Genova s'inchina alla grande artista

Palazzo Ducale di Genova rende omaggio a Berthe Morisot, unica pittrice a esporre il 15 aprile 1874 nello studio del fotografo Felix Nadar, data che ha segnato la nascita dell'Impressionismo. "Impression, Morisot" è la prima grande mostra in Italia sulla figura di questa grande artista: esposte 86 opere, tra dipinti, acqueforti, acquerelli, pastelli, cui si aggiungono documenti fotografici e d'archivio, molti dei quali provenienti dai prestiti inediti degli eredi Morisot, che consentono di ripercorrere la vita dell'artista che ha saputo conciliare vita familiare e carriera, e intrattenere fecondi rapporti con i più grandi artisti dell'epoca come Renoir, Monet, Manet, Degas ma anche con figure di intellettuali quali Mallarmé e Zola.

"Nell'arco di 11 sale si può ricostruire la carriera della prima donna impressionista francese - spiega Marianne Mathieu, curatrice della mostra - ma Berthe Morisot non è solo una pittrice donna, ma è una pittrice molto audace e la sua è una pittura radicale. Nelle sale possiamo vedere una pittura che all'inizio è tradizionale, con colori più scuri e che man mano si schiarisce fino a far considerare il non finito come finito".

Tra le suggestioni che si possono ammirare in mostra anche la ricostruzione del suo "salon atelier". Una mostra che racconta una donna di grande modernità che riuscì, in tempi non consoni, a sposare lavoro e famiglia.

"Berthe è un'artista che non rinvia ad essere anche una madre - racconta Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale - e la figlia l'accompagna quando va a a dipingere en plein air con il marito, il fratello minore del suo maestro, Manet che porta cavalletto e colori". La mostra si potrà visitare fino al 23 febbraio 2025, nell'Appartamento del Doge.



