Giampedrone, scolmatore? quando Pd al governo torrente esondava

"Leggo ridicoli attacchi di esponenti Pd sullo scolmatore del Bisagno: temo siano le stesse persone che hanno lasciato a metà i lavori per il rifacimento della copertura di quel torrente, che ci hanno lasciato in eredità una protezione civile ai minimi termini, che non sapevano neanche cosa fosse il sistema di allerte, con la sala operativa che faceva orari d'ufficio. Quelli che quando governavano la Liguria, nel 2011 e nel 2014 erano altrove, con la sala operativa chiusa mentre quel torrente esondava, con le tragiche conseguenze che tutti ricordiamo. Quelli che hanno una credibilità pari a zero su questi temi". Così l'assessore regionale alla Difesa del Suolo e Protezione civile, Commissario per le opere contro il dissesto idrogeologico, Giacomo Raul Giampedrone.

"Nel 2015 - ricorda Giampedrone - abbiamo ereditato dal centrosinistra il secondo lotto della copertura del Bisagno con il cantiere fermo: l'abbiamo completato e realizzato in due anni il terzo e ultimo lotto con l'ampliamento dell'alveo a garantire una portata di 850 metri cubi al secondo. E con il Comune abbiamo completato lo scolmatore del Fereggiano. Opere fondamentali per la messa in sicurezza idraulica della città.

Grazie al nostro impegno senza precedenti oggi la Liguria ha una Protezione civile fiore all'occhiello del Paese. Abbiamo realizzato opere per oltre 1 miliardo di euro per la difesa del territorio e la messa in sicurezza della nostra costa e dei corsi d'acqua. Abbiamo riaperto la Via dell'Amore con un intervento che a molti, Pd compreso, sembrava impossibile.

Grazie a tutto questo restituiamo ai liguri una regione molto più sicura di nove anni fa. Allo stesso modo - prosegue Giampedrone - porteremo a termine i lavori dello scolmatore del Bisagno, nonostante due interdittive antimafia a carico dell'appaltatore che purtroppo sono costate quasi due anni. Con grande lungimiranza abbiamo inserito nell'accordo col governo firmato un anno fa per i fondi Fsc anche 27 milioni di euro destinati a quest'opera, a copertura dei maggiori costi di realizzazione. E a dicembre, grazie alla variante voluta dalla nostra struttura commissariale - conclude - dalla Cina arriverà a Genova la talpa per accelerare e concludere i lavori".



